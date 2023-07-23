В России начались проблемы с доступом в Википедию, - GlobalCheck

Об этом говорится в телеграмме GlobalCheck.

Блокировка началась в 3 часа ночи по московскому времени. Сначала мониторинговый проект предположил, что это может быть блокирование сайта российским правительством.

Позже в GlobalCheck заявили, что одновременно с ухудшением доступности в России, Downdetector зафиксировал проблемы с доступом и в других странах. По данным сервиса, через несколько часов Википедия вновь стала доступной во всех странах, кроме РФ.

"Мы предполагаем, что Википедия по каким-то причинам заблокировала часть именно российских IP-адресов (например, с целью борьбы с DDoS-атакой), до сих пор не перестала их блокировать", - пишет GlobalCheck.

Представители российского правительства и владеющий Википедией американский фонд Wikimedia не прокомментировали проблемы с сайтом.