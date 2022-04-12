В России начались перебои с поставкой сантехники и стройматериалов

Об этом сообщает российское издание КоммерсантЪ.

Перебои со снабжением сантехники и трубопроводных соединительных элементов, инструментов и строительной химии наблюдаются в крупных профильных сетях.

Ожидается, что нехватка товаров станет заметной в течение ближайших двух месяцев.

Сейчас сети распродают имеющиеся запасы.

Отмечается, что надежды на замену товаров китайскими аналогами могут оказаться напрасными. Поставка материалов из Китая затруднена из-за нехватки контейнеров и ограничений, связанных с пандемией COVID-19.

В пятом пакете санкций ЕС в список запрещенных к ввозу в Россию товаров попал ряд наименований строительных и отделочных материалов.

30 марта датская сеть магазинов мебели и товаров для дома JYSK, с 3 марта приостановившая работу в России, объявила о полном выходе с российского рынка.

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