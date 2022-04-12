В России начались перебои с поставкой сантехники и стройматериалов
Из-за санкций в российских магазинах наблюдаются перебои с поставкой сантехники и строительных материалов
Об этом сообщает российское издание КоммерсантЪ.
Перебои со снабжением сантехники и трубопроводных соединительных элементов, инструментов и строительной химии наблюдаются в крупных профильных сетях.
Ожидается, что нехватка товаров станет заметной в течение ближайших двух месяцев.
Сейчас сети распродают имеющиеся запасы.
Отмечается, что надежды на замену товаров китайскими аналогами могут оказаться напрасными. Поставка материалов из Китая затруднена из-за нехватки контейнеров и ограничений, связанных с пандемией COVID-19.
В пятом пакете санкций ЕС в список запрещенных к ввозу в Россию товаров попал ряд наименований строительных и отделочных материалов.
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30 марта датская сеть магазинов мебели и товаров для дома JYSK, с 3 марта приостановившая работу в России, объявила о полном выходе с российского рынка.
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