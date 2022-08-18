В России начали вербовать "добровольцев" на войну в Украине в СИЗО
В России начали вербовать "добровольцев" на войну с Украиной не только в тюрьмах, но и в СИЗО
Об этом сообщает телеграм-канал ЧТД.
По словам главы проекта "Русь сидящая" Ольги Романовой, сейчас есть данные о вербовке в СИЗО Серпухова и Коломны. "Но я думаю, везде началось", – заявила она.
Основатель "Гулагу.нет" Владимир Осечкин подтвердил существование такой практики как минимум в изоляторах Москвы и области, Петербурга, Рязани, Твери и Брянска.
Он рассказал, что в СИЗО-1 Брянска несколько заключенных, ожидавших приговора, сами подали заявления на участие в войне. Одному из них удовлетворили просьбу, изменили приговор, и он уже уехал в Украину.
Правозащитники отмечают, что соглашающимся обещают прекратить уголовные дела.
- Ранее российские СМИ сообщали, что "повар Путина" Евгений Пригожин лично посещает колонии для бывших силовиков и агитирует их воевать в Украине в ЧВК Вагнера. Тем, кто соглашается, по словам заключенных, обещают, что "вы либо вернетесь свободным человеком, либо умрете". Впоследствии стало известно, что большинство бывших заключенных использовали как "пушечное мясо" и они уже погибли.
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