В России начали производить вакцину от коронавируса AstraZeneca
В Российской Федерации на мощностях фармацевтической компании "Р-Фарм" началось производство вакцины от коронавируса AstraZeneca
Об этом сообщает ТАСС.
"В России уже производятся иностранные вакцины. На" Р-Фарм" (вакцина производства, - ред.) AstraZeneca производится вполне себе под экспортные контракты", - заявил первый заместитель министра промышленности и торговли России Василий Осьмаков.
Напомним, что Украина получала вакцину AstraZeneca индийского и южнокорейского производства.
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