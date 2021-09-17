В России начали производить вакцину от коронавируса AstraZeneca

Об этом сообщает ТАСС.



"В России уже производятся иностранные вакцины. На" Р-Фарм" (вакцина производства, - ред.) AstraZeneca производится вполне себе под экспортные контракты", - заявил первый заместитель министра промышленности и торговли России Василий Осьмаков.



Напомним, что Украина получала вакцину AstraZeneca индийского и южнокорейского производства.

Украинцы в конце сентября смогут сгенерировать на портале "Действиеия" цифровые COVID-сертификаты

В Украине планируют усилить ответственность за подделку COVID сертификатов