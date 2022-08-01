В России начали показывать голливудские фильмы без разрешения правообладателей

Об этом сообщает "Радио Свобода".

Посетителям предлагают новую услугу – "кинопродукт", включающий объединенные показы, где сначала зрителям показывают голливудскую картину в рамках "бесплатного предсеансового обслуживания", а затем включают российский фильм. Так, "Миньонов" можно посмотреть перед российским мультфильмом "Кащей. Начало".

Гендиректор киносети Алексей Васясин уточнил, что в дальнейшем киносеть планирует расширить предложение "кинопродуктов". По его словам, по такому принципу можно будет показывать любой фильм от приостановившей бизнес студии в России. Запуск новой услуги он назвал "вынужденной мерой", но считает, что она "будет способствовать повышению сборов российских фильмов в прокате".

Стоимость "кинопродукта" зависит от города и времени сеанса и варьируется от 168 до 670 рублей. Киносеть планирует делиться доходами от продажи новой услуги с российскими прокатчиками и продюсерами.

Напомним, еще в апреле в кинотеатрах РФ начали показывать новые зарубежные фильмы, скачанные с пиратских сайтов

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