В России начали показывать голливудские фильмы без разрешения правообладателей
С 1 августа в крупнейших российских компаниях по показу фильмов "Синема парк" и "Формула кино" решили показывать новые фильмы из Голливуда без согласования с правообладателем
Об этом сообщает "Радио Свобода".
Посетителям предлагают новую услугу – "кинопродукт", включающий объединенные показы, где сначала зрителям показывают голливудскую картину в рамках "бесплатного предсеансового обслуживания", а затем включают российский фильм. Так, "Миньонов" можно посмотреть перед российским мультфильмом "Кащей. Начало".
Гендиректор киносети Алексей Васясин уточнил, что в дальнейшем киносеть планирует расширить предложение "кинопродуктов". По его словам, по такому принципу можно будет показывать любой фильм от приостановившей бизнес студии в России. Запуск новой услуги он назвал "вынужденной мерой", но считает, что она "будет способствовать повышению сборов российских фильмов в прокате".
Стоимость "кинопродукта" зависит от города и времени сеанса и варьируется от 168 до 670 рублей. Киносеть планирует делиться доходами от продажи новой услуги с российскими прокатчиками и продюсерами.
- Напомним, еще в апреле в кинотеатрах РФ начали показывать новые зарубежные фильмы, скачанные с пиратских сайтов
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.26
Покупка 39.26Продажа 40.43
-
EUR
Покупка 39.56Продажа 41.03
- Актуальное
- Важное