В России начали подготовку к якобы эпидемии холеры, планируют обвинить Украину в применении биооружия, - разведка
По данным украинской разведки, в России готовятся к эпидемии холеры в приграничных с Украиной областях
Об этом сообщает пресс-служба ГУР МО в Telegram.
Главный государственный санитарный врач РФ Анна Попова подписала постановление "О дополнительных мерах по профилактике холеры".
"Особое внимание уделяется дополнительным мерам по профилактике в приграничных с Украиной регионах: Брянская, Курская, Белгородская, Воронежская, Ростовская обл., Краснодарский край и оккупированный Крым", - говорится в сообщении.
Руководителям территориальных управлений Роспотребнадзора поручено:
- до 15 мая подготовить лаборатории для проведения исследований на холеру, усилить контроль за торговыми объектами, местами скопления людей, а также проинформировать население о мерах по профилактике;
- до 1 июня обеспечить готовность медицинских учреждений к проведению противоэпидемических мероприятий и подготовить расчет препаратов.
- Россия с начала полномасштабного вторжения распространяет фейки о якобы тайных биолабораториях по созданию оружия на территории Украины.
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