В России начали подготовку к якобы эпидемии холеры, планируют обвинить Украину в применении биооружия, - разведка

Об этом сообщает пресс-служба ГУР МО в Telegram.



Главный государственный санитарный врач РФ Анна Попова подписала постановление "О дополнительных мерах по профилактике холеры".



"Особое внимание уделяется дополнительным мерам по профилактике в приграничных с Украиной регионах: Брянская, Курская, Белгородская, Воронежская, Ростовская обл., Краснодарский край и оккупированный Крым", - говорится в сообщении.



Руководителям территориальных управлений Роспотребнадзора поручено:

до 15 мая подготовить лаборатории для проведения исследований на холеру, усилить контроль за торговыми объектами, местами скопления людей, а также проинформировать население о мерах по профилактике;

до 1 июня обеспечить готовность медицинских учреждений к проведению противоэпидемических мероприятий и подготовить расчет препаратов.

Россия с начала полномасштабного вторжения распространяет фейки о якобы тайных биолабораториях по созданию оружия на территории Украины.

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"Вероятно, в конце мая - начале июня руководство РФ может прибегнуть к провокациям в приграничных с Украиной районах. Ответственность за это традиционно попытаются перевести на Украину, обвинив в "применении биологического оружия", - говорится в сообщении.