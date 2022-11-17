В России начали открыто пропагандировать депортацию и усыновление украинских детей
В РФ начали распространять пропагандистский "сериал" о нескольких украинских детях из Донбасса, которых принудительно усыновили в российские семьи
Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW).
Аналитики указывают, что в снятых роликах предоставляют данные о том, что с оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей было "эвакуировано" более 150 тысяч несовершеннолетних.
"Непонятно, как именно российские источники подсчитывают эту цифру. Ведь украинские официальные лица раньше оценивали количество принудительно вывезенных детей в 6-8 тысяч", - отмечают в отчете ISW.
Также специалисты рассказывают, что глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что сотрудничает с уполномоченным РФ по правам ребенка Марией Львовой-Беловой над тем, чтобы "трудные подростки" из разных регионов России и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей были доставлены в Чечню для "профилактической работы" и военно-патриотического воспитания.
В свою очередь Львова-Белова постоянно выступает за депортацию и усыновление украинских детей и сама усыновила ребенка из Мариуполя.
"Программы принудительного усыновления и депортация детей под видом программ отпуска и реабилитации составляют основу массовой российской кампании по депопуляции, равнозначной нарушению Конвенции о предотвращении преступления геноцида и наказании за него", - добавили в Институте изучения войны.
- Напомним, согласно данным Национального информационного бюро Украины, более 10,5 тысяч детей находятся в списке депортированных и принудительно перемещенных.
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