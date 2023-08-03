Об этом рассказала в интервью телеграм-каналу "Можем объяснить" основатель проекта "Русь сидячая" Ольга Романова.

Она отметила, что до последнего времени активная вербовка женщин шла на оккупированных территориях. По данным правозащитницы, около 50 женщин было завербовано из колонии в городе Снежное, еще 100 - привлекли из колоний с юга России.

Около 30 осужденных женщин были завербованы на войну в Липецке, заключив контракт с Минобороны, сообщила "Сота" со ссылкой на свой источник среди родственников заключенных.

"В Липецке была наиболее массовая вербовка. Знаю, что женщин вербуют даже из московских СИЗО", - отмечает Романова.

"В отличие от мужчин, женщины в тюрьме крайне склонны к пропаганде. Мы можем ждать новостей и из других женских зон. И женщины даже больше хотят воевать», – говорит правозащитница.

Это не новое явление, отмечает Романова, "за последние полтора года мы получали сообщения, что женщин вербуют". Еще в октябре украинские СМИ начали сообщать, что в плен стали попадать военные россиянки.

По свидетельствам пленных зеков, о которых знает Романова, женщины воюют в составе Минобороны в подразделениях штурмовиков. У многих позывной Волчица. Их содержат вместе с мужчинами, но воюют они по отдельности.

Не только осужденные женщины записываются на войну. Один из воинов в подразделении ДНР рассказал МО, что среди его однополчан была снайперша из Москвы с позывным Лаки. "Она попала в плен. По глупости, даже не ее глупости, а с кем решила выдвинуться на позицию", - рассказал собеседник МО.

В принятом 24 июня госдумой законе, предусматривающем прекращение уголовного преследования в отношении добровольцев, записавшихся на войну, не говорится, какого пола должен быть гражданин.

"Женщина теперь тоже может отправиться воевать в Украину и избежать наказания", - отмечает Романова.