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В России начали массово вербовать на войну в Украине женщин в колониях, - правозащитница

3 августа, 2023 четверг
16:45
російська армія

Началась массовая вербовка на фронт женщин из российских колоний. Они идут воевать охотнее мужчин и преимущественно попадают в штурмовые отряды

Об этом рассказала в интервью телеграм-каналу "Можем объяснить" основатель проекта "Русь сидячая" Ольга Романова.

Она отметила, что до последнего времени активная вербовка женщин шла на оккупированных территориях. По данным правозащитницы, около 50 женщин было завербовано из колонии в городе Снежное, еще 100 - привлекли из колоний с юга России.

Около 30 осужденных женщин были завербованы на войну в Липецке, заключив контракт с Минобороны, сообщила "Сота" со ссылкой на свой источник среди родственников заключенных.

"В Липецке была наиболее массовая вербовка. Знаю, что женщин вербуют даже из московских СИЗО", - отмечает Романова.

"В отличие от мужчин, женщины в тюрьме крайне склонны к пропаганде. Мы можем ждать новостей и из других женских зон. И женщины даже больше хотят воевать», – говорит правозащитница.

Это не новое явление, отмечает Романова, "за последние полтора года мы получали сообщения, что женщин вербуют". Еще в октябре украинские СМИ начали сообщать, что в плен стали попадать военные россиянки.

По свидетельствам пленных зеков, о которых знает Романова, женщины воюют в составе Минобороны в подразделениях штурмовиков. У многих позывной Волчица. Их содержат вместе с мужчинами, но воюют они по отдельности.

Не только осужденные женщины записываются на войну. Один из воинов в подразделении ДНР рассказал МО, что среди его однополчан была снайперша из Москвы с позывным Лаки. "Она попала в плен. По глупости, даже не ее глупости, а с кем решила выдвинуться на позицию", - рассказал собеседник МО.

В принятом 24 июня госдумой законе, предусматривающем прекращение уголовного преследования в отношении добровольцев, записавшихся на войну, не говорится, какого пола должен быть гражданин.

"Женщина теперь тоже может отправиться воевать в Украину и избежать наказания", - отмечает Романова.

  • Напомним, по данным Белого дома, по состоянию на конец 2022 года в ЧВК Вагнера воевали около 50 тыс. заключенных.
  • В январе Ольга Романова рассказала , что из 50 тысяч российских заключенных, завербованных ЧВК Вагнера для участия в войне в Украине, осталось всего 10 тысяч человек, остальные – погибли, ранены или скрылись.
  • С начала 2023 года Пригожина отстранили от возможности пополнять запас наемников в колониях, и это начало делать минобороны РФ, которое с февраля подписывает контракты на 18 месяцев с заключенными, согласившимися воевать против Украины.
Война с Россией
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