Об этом сообщил калужский губернатор Владислав Шапша.

"Упал беспилотник, который, вероятно, прилетел со стороны границы. Пострадавших нет", – сообщил он.

По его словам, взрыв произошел из-за падения беспилотника. Инфраструктура аэродрома и техники, по его словам, не повреждены.

"Угрозы работе нет. На месте работает следственно-оперативная группа по установлению причин и обстоятельств произошедшего", - заявил губернатор.

Известно, что аэродром "Шайковка" расположен в западной части Калужской области. Там дислоцируется 52-й гвардейский тяжелый бомбардировочный авиационный полк.

Ранее стало известно, что Федеральное агентство воздушного транспорта РФ (Росавиация) продлило до 16 октября режим ограничения полетов для 11 аэропортов у границ с Украиной.

Сообщается, что ограничение коснулось полетов в следующие аэропорты: Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Элиста, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону и оккупированный Симферополь. Подобные ограничения действуют с начала полномасштабного вторжения в Украину.

7 октября зенитчики воздушного командования ''Запад'' на Юге уничтожили три вражеских дрона-камикадзе . Лишь накануне вечером, 6 октября, на Юге одно из зенитных ракетных подразделений воздушного командования "Запад" сбило три вражеских дрона-камикадзе Shahed-136.

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