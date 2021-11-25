В России на шахте в Кузбассе произошел взрыв: по меньшей мере 11 погибших и десятки пострадавших
На угольной шахте "Листяжная" в городе Белове Кемеровской области прогремел взрыв. Сообщается о 11 погибших и 45 пострадавших
Об этом сообщает ТАСС.
В четверг, 25 ноября, на угольной шахте "Листяжная" в Кузнецком угольном бассейне в Кемеровской области произошло задымление и взрыв.
Пока известно об 11 погибших. Пострадали 45 человек, из них четверо – в тяжелом состоянии.
По информации МЧС России, задымление началось на глубине 250 м. Причиной стало возгорание угольной пыли.
Всего на момент взрыва в шахте находились 285 человек. Из них эвакуировали 239, спасение части горняков усложняется из-за сильного задымления.
На месте крушения продолжаются аварийно-спасательные работы. На шахте работает 11 отделений военизированной горноспасательной части МЧС России, в пути еще было 18. Врачи Центра медицины катастроф Кузбасса также вылетели на вертолетах к месту происшествия.
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