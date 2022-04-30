В России на Сахалине вспыхнул пожар на электростанции

Об этом сообщают российские СМИ.

В субботу, 30 апреля, пожар произошел на ГРЭС-2. Огонь перебросился из турбинного отделения на кровлю.

Технологический процесс на электростанции был остановлен, охваченное пламенем здание самостоятельно покинуло 30 сотрудников. По предварительным данным, пострадавших нет.

В компании "Сахалинэнерго" заявили, что причиной пожара стало отключение одного из турбогенераторов.

29 апреля в российском городе Курган произошел взрыв на производственной площадке фармацевтического завода Синтез.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb