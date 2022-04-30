В России на Сахалине вспыхнул пожар на электростанции
На Дальнем Востоке РФ произошел пожар на электростанции на Сахалине
Об этом сообщают российские СМИ.
В субботу, 30 апреля, пожар произошел на ГРЭС-2. Огонь перебросился из турбинного отделения на кровлю.
Технологический процесс на электростанции был остановлен, охваченное пламенем здание самостоятельно покинуло 30 сотрудников. По предварительным данным, пострадавших нет.
В компании "Сахалинэнерго" заявили, что причиной пожара стало отключение одного из турбогенераторов.
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