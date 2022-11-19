В России на Сахалине произошел обвал многоэтажного дома. Есть жертвы
На Дальнем Востоке РФ произошел взрыв в одном из многоэтажных домов Сахалина
Об этом сообщают российские СМИ.
Инцидент произошел в поселке Тимовское на Сахалине. В 5-этажном доме прогремел взрыв газового баллона. В результате произошел обвал с пятого по первый этажи.
На месте работают российские спецслужбы, разбирающие завалы дома. Уже известно об 3 умерших и 9 раненых. Работы по поискам еще продолжаются.
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