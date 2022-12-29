В России на протяжении 2022 года добыча газа упала более чем на 100 млрд кубометра
В этом году добыча газа в РФ составила 412,6 млрд куб. м, в то время как в 2021 году он достигал почти 515 млрд куб. м
Об этом глава Газпрома Алексей Миллер сообщил по итогам работы компании, передает РБК.
"Этого газа нам хватит для того, чтобы выполнить все свои обязательства перед нашими потребителями внутри страны и поставить необходимые объемы на экспорт. 243,1 млрд куб. м газа будет поставлено из газотранспортной системы Газпрома нашим российским потребителям. И 100,9 млрд куб. м газа – в страны дальнего зарубежья", - отметил Миллер.
Издание отмечает, что по итогам 2021 года добыча газа составила 514,8 млрд куб. м, то есть на 102,2 млрд больше.
- В то же время аналитики Bloomberg отмечают, что экспорт Газпрома достиг самого низкого уровня с начала века – отгрузка на ключевые внешние рынки в 2022 году сократилась почти вдвое.
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