Об этом заявил в телеграмме губернатор Орловской области Андрей Кличков.

Утром 16 ноября в РФ на нефтебазе произошел взрыв.

"Сегодня около 4 утра, вероятно, беспилотный летательный аппарат совершил подрыв нефтебазы в с. Стальная Лошадь", - написал российский чиновник.

Сообщается, что пострадавших нет, а на месте работают соответствующие службы.

15 ноября РФ нанесла массированный ракетный удар по ряду областей. Взрывы прогремели в Киеве, Львове, Ровно, Харькове, Житомире и других городах. Во многих областях работала ПВО, в том числе ракета сбита над Сумщиной.

В общей сложности украинская ПВО сбила 73 ракеты из более 90 выпущенных, а также все 10 дронов-камикадзе.

За сутки Россия в Украине потеряла 630 оккупантов, 75 крылатых ракет, 14 дронов и 10 танков.

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