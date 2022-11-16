В России на нефтебазе произошел взрыв, губернатор Орловской области говорит о "подрыве беспилотником"
В селе Стальная Лошадь Орловской области в России произошел взрыв на нефтебазе. Сообщается, что это произошло в результате "подрыва дрона"
Об этом заявил в телеграмме губернатор Орловской области Андрей Кличков.
Утром 16 ноября в РФ на нефтебазе произошел взрыв.
"Сегодня около 4 утра, вероятно, беспилотный летательный аппарат совершил подрыв нефтебазы в с. Стальная Лошадь", - написал российский чиновник.
Сообщается, что пострадавших нет, а на месте работают соответствующие службы.
- 15 ноября РФ нанесла массированный ракетный удар по ряду областей. Взрывы прогремели в Киеве, Львове, Ровно, Харькове, Житомире и других городах. Во многих областях работала ПВО, в том числе ракета сбита над Сумщиной.
- В общей сложности украинская ПВО сбила 73 ракеты из более 90 выпущенных, а также все 10 дронов-камикадзе.
- За сутки Россия в Украине потеряла 630 оккупантов, 75 крылатых ракет, 14 дронов и 10 танков.
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