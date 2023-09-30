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В России на 20% увеличат расходы на содержание Путина

30 сентября, 2023 суббота
04:20
Мир

В ближайшие три года расходы на содержание Путина составят 74,7 млрд рублей, что на 20% больше, чем в предыдущий период

Об этом пишет Moscow Times.

Содержание президента России Владимира Путина в ближайшие три года обойдется российским налогоплательщикам в 74,7 млрд рублей. Такая сумма на "функционирование" лидера государства правительство заложила в проект федерального бюджета на 2024-26 гг., который в пятницу, 29 сентября, был внесен в госдуму.

По сравнению с предыдущим 3-летним бюджетом расходы на Путина увеличатся на 20%, или 12,79 млрд рублей, следует из пояснительной записки к документу, размещенному на базе нижней палаты парламента.

В 2024 году на "функционирование президента и его администрации" бюджет выделит 24,64 млрд рублей, в 2025 – 24,65 млрд, в 2026 – 25,74 млрд.

Расходы станут больше на 4,66 млрд рублей в 2024 году (+23%), на 4,055 млрд – в 2025-м (+19%) и на 4,087 млрд – в 2026-м (+19%).

Суммарно за три года Путин обойдется казне в сумму, сопоставимую с годовым бюджетом среднего российского региона – например, Ивановской области (73,3 млрд рублей) или Курганской области (74,6 млрд рублей).

На содержание президента будут тратить больше средств, чем на целые отрасли и государственные программы России: почти в 5 раз больше, чем на федеральный проект по развитию искусственного интеллекта и в 20 раз больше, чем на проект по обеспечению медицины квалифицированными кадрами.

Рост расходов на президента станет рекордным среди всех ветвей власти. Так, ассигнования на содержание аппарата правительства в 2024 году увеличатся всего на 9%, до 10,655 млрд рублей.

Финансирование совета федерации вообще планируется "заморозить" – 7,795 млрд рублей в 2024 году. Содержание государственной думы и 450 ее депутатов обойдется бюджету в 15,086 млрд рублей и вырастет по сравнению с предыдущим 3-летним бюджетом всего на 3,6%.

"Другие органы" федеральных властей "съедят" 835,2 млрд рублей - на 43,2 млрд, или 5,4% больше, чем было заложено в принятый год назад закон о бюджете.

  • Недавно стало известно, что доля военных расходов в проекте федерального бюджета на 2024 год вырастет до 10,8 трлн рублей с 6,4 трлн рублей в текущем году – или до 6% с 3,9% ВВП.
  • По расчетам Forbes стоимость одного дня великой войны с Украиной для России составляет около 300 млн долларов. В общей сложности за полтора года РФ потратила более 167 млрд долларов

Россия
Владимир Путин
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