В России мужчина после мобилизации покончил с собой, - росСМИ
В Свердловской области России покончил с собой мобилизованный мужчина
Об этом сообщают российские СМИ.
Согласно информации СМИ, 46-летнего жителя Кургана мобилизовали 26 сентября, а 1 октября мужчину нашли без признаков жизни в столовой учебного центра в/ч 31612 (дислоцируется в поселке Порошино).
Сообщается, что он погиб на месте, на теле обнаружили порезы на шее. Рядом лежало лезвие. По предварительным данным, мужчина покончил с собой.
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21 сентября Владимир Путин объявил о проведении "частичной мобилизации" в России. Соответствующий указ появился на сайте кремля, а министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что якобы будет мобилизовано 300 тысяч человек.
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В Минобороны Британии заявили, что российский диктатор Владимир Путин признал возникшие во время первой недели объявленной им в РФ мобилизации проблемы.
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