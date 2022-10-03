В России мужчина после мобилизации покончил с собой, - росСМИ

Об этом сообщают российские СМИ.

Согласно информации СМИ, 46-летнего жителя Кургана мобилизовали 26 сентября, а 1 октября мужчину нашли без признаков жизни в столовой учебного центра в/ч 31612 (дислоцируется в поселке Порошино).

Сообщается, что он погиб на месте, на теле обнаружили порезы на шее. Рядом лежало лезвие. По предварительным данным, мужчина покончил с собой.

21 сентября Владимир Путин объявил о проведении "частичной мобилизации" в России. Соответствующий указ появился на сайте кремля, а министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что якобы будет мобилизовано 300 тысяч человек.

В Минобороны Британии заявили, что российский диктатор Владимир Путин признал возникшие во время первой недели объявленной им в РФ мобилизации проблемы.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb