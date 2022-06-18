В России могут возобновить выпуск автомобилей "Волга" и "Победа"

Об этом сообщает РБК.

"У коллег есть планы возродить, например, бренд "Волга" или "Победа". Или и то, и другое",- сказал Мантуров. Возможных сроков начала производства он не назвал.

В прошлом месяце мэр Москвы Сергей Собянин анонсировал возобновление производства автомобилей под брендом "Москвич". Их будут собирать на базе бывшего московского завода Renault, перешедшего на баланс Москвы.

Автомобиль ГАЗ-М-20 "Победа" производился на Горьковском автомобильном заводе с 1946 по 1958 год. Всего было выпущено более 240 тысяч машин под этой маркой.

Автомобили под маркой "Волга" выпускались на ГАЗе с 1956 года (ГАЗ 21, ГАЗ 24, ГАЗ 3102, ГАЗ 3110). После распада СССР на ГАЗе пытались создавать новые "Волги", но популярностью машина не пользовалась.

Напомним, министр финансов России Антон Силуанов предложил пересадить чиновников РФ на автомобили отечественного производства.

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