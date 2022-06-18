В России могут возобновить выпуск автомобилей "Волга" и "Победа"
Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров рассказал о планах восстановить советские автомобильные бренды "Волга" и "Победа"
Об этом сообщает РБК."У коллег есть планы возродить, например, бренд "Волга" или "Победа". Или и то, и другое",- сказал Мантуров. Возможных сроков начала производства он не назвал.
В прошлом месяце мэр Москвы Сергей Собянин анонсировал возобновление производства автомобилей под брендом "Москвич". Их будут собирать на базе бывшего московского завода Renault, перешедшего на баланс Москвы.Автомобиль ГАЗ-М-20 "Победа" производился на Горьковском автомобильном заводе с 1946 по 1958 год. Всего было выпущено более 240 тысяч машин под этой маркой.
Автомобили под маркой "Волга" выпускались на ГАЗе с 1956 года (ГАЗ 21, ГАЗ 24, ГАЗ 3102, ГАЗ 3110). После распада СССР на ГАЗе пытались создавать новые "Волги", но популярностью машина не пользовалась.
- Напомним, министр финансов России Антон Силуанов предложил пересадить чиновников РФ на автомобили отечественного производства.
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