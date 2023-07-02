В России могут возникнуть проблемы с горючим, - экономист Усс
Российская нефтеперерабатывающая отрасль может испытывать проблемы с изготовлением бензина, поскольку специальные реагенты для переработки покупали в США
Об этом в эфире Еспресо заявил кандидат экономических наук Иван Усс.
"Что касается проблем с горючим - они в России вполне возможны. Для того чтобы его получать российская нефтеперерабатывающая отрасль использовала реагенты, которые она покупала прежде всего в США. Из-за санкций они их покупать не могут", - сказал он.
Усс добавил, что возникает ситуация, о которой предупреждал в 2014-15 годах один из российских финансистов.
"Он говорил о том, что нефть может быть очень дорогой, но из-за того, что она зависит от реагентов, РФ ничего не получит от этого. Потому что нефть нельзя будет переработать в бензин. Это также будет влиять на бензин на АЗС в самой России", - подытожил экономист.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
36.74
Покупка 36.74Продажа 37.46
-
EUR
Покупка 40.28Продажа 41.2
- Актуальное
- Важное