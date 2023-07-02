В России могут возникнуть проблемы с горючим, - экономист Усс

Об этом в эфире Еспресо заявил кандидат экономических наук Иван Усс.

"Что касается проблем с горючим - они в России вполне возможны. Для того чтобы его получать российская нефтеперерабатывающая отрасль использовала реагенты, которые она покупала прежде всего в США. Из-за санкций они их покупать не могут", - сказал он.

Усс добавил, что возникает ситуация, о которой предупреждал в 2014-15 годах один из российских финансистов.

"Он говорил о том, что нефть может быть очень дорогой, но из-за того, что она зависит от реагентов, РФ ничего не получит от этого. Потому что нефть нельзя будет переработать в бензин. Это также будет влиять на бензин на АЗС в самой России", - подытожил экономист.