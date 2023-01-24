В России могут мобилизовать еще 200 тыс. резервистов, – CNN

Об этом пишет CNN со ссылкой на американских чиновников, знакомых с разведданными.

Кремль начал проводить опрос внутри страны, чтобы оценить популярность очередной мобилизации. Следующая волна призыва, считают некоторые, была бы более спокойной по сравнению с первой, когда сам Путин сделал телевизионное заявление, назвав его "долевой мобилизацией".

По словам чиновников, Путин осознает, насколько непопулярна была первая мобилизация в конце прошлого года, когда вспыхнули протесты и сотни тысяч российских бойцов бежали из страны, чтобы избежать призыва на военную службу, и он еще не принял решение об очередной мобилизации.

Но России и дальше нужны солдаты, чтобы бросать их в бой.

"Мы не думаем, что Путин уже решил, особенно по поводу того, когда это делать, - сказал высокопоставленный представитель западной разведки, потому что он почти наверняка озабочен общественным ударом и негативными экономическими последствиями".

Данные о том, что российский президент Владимир Путин изучает возможность дополнительной мобилизации еще 200 тыс. человек, поспешили опровергнуть в Кремле.

Они неправдивы, заявил ТАСС спикер главы государства Дмитрий Песков.

"Да. Недостоверна", — ответил он на вопросы агентства, является ли эта информация столь же ложной, как и появившиеся данные о восстановлении мобилизации в России.

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