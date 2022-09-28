Об этом сообщает Генштаб в вечерней сводке от 28 сентября.

В России и на временно оккупированных территориях Украины продолжаются мобилизационные мероприятия. Генштаб заявляет, что хотя мобилизация заявлена как "частичная", многих мужчин берут, несмотря на отсутствие опыта прохождения военной службы в прошлом и боевого опыта.

Нередки случаи мобилизации людей с инвалидностью, онкобольных, многодетных родителей и лиц старше шестидесяти лет. В отдельных регионах население пытается сопротивляться такой принудительной мобилизации.

Генштаб также заявляет, что Россия не готова к реализации мобилизационных планов, это заметно на сборных пунктах Белгородской и Ростовской областей. Так, вновь прибывший личный состав должен за свой счет приобрести зимнюю форму одежды и средства защиты.

В сообщении говорится, что сохраняется тенденция поиска людьми призывного возраста способов уклонения от мобилизации. Так, на временно оккупированной территории Автономной Республики Крым мужчины, во избежание мобилизации, пытаются откупиться взяткой, выехать за границу Российской Федерации, трудоустроиться на предприятие критической инфраструктуры или совершить мелкое преступление.

После объявления частичной мобилизации в России запретили выезд за границу всем стоящим на военном учете.

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