В России мобилизованным дают списанные бронежилеты, – разведка

Об этом сообщает Главное управление разведки.

Российские военнослужащие, за счет которых доукомплектовывают наиболее пострадавшие в войне против Украины подразделения, получают в снаряжение непригодный для использования списанный хлам.

Разведка отмечает, что 12 марта российская железная дорога доставила мобилизованным военным груз из 5006 единиц бронежилетов. Однако при прибытии груза выяснилось, что ткань бронежилетов практически полностью сгнила, а металлические бронепластины проржавели.

"Бронежилеты были сняты с "длительного хранения", где они годами лежали в условиях высокой влажности. Сейчас эта "защита" физически не способна кого-либо реально защитить", - добавляют в сообщении.

Как на такие поставки отреагировали российские мобилизованные, неизвестно.

Российские военные силы завершают подготовку к наступлению на Восток, Россия продолжает принуждать военнослужащих к участию в войне в Украине.