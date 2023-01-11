Об этом сообщили на Радио Свобода.

Александра Лешкова, российского мобилизованного, Одинцовский районный суд РФ приговорил к пяти с половиной годам колонии строгого режима. Сам мужчина вину свою не признал.

Журналисты напоминают, что 13 ноября в соцсетях распространилось видео, на котором мобилизованные спорят с командиром, подполковником Денисом Мазановым. Они рассказывали, что стрелковая подготовка пехоты проводится на танковом полигоне даже без мишеней, экипировки и оружия недостаточно, реальных боевых навыков у них нет.

"Лешков с использованием нецензурных выражений обвинил командира в "саботаже приказов верховного главнокомандования", выпустил в него дым от сигареты и толкнул в грудь. По версии обвинения, он нанес Мазанову побои. Лешков, со своей стороны, заявил, что защищал себя, а свидетели заявили, что подполковник первым толкнул Лешкова, представлявшего интересы не только своих, но и других мобилизованных", - отмечается в тексте Радио Свобода.

Напомним, 7 января заместитель руководителя Главного управления военной разведки Министерства обороны Вадим Скибицкий заявил , что новую волну мобилизации в России могут объявить 15 января.

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