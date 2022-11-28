В России матерям погибших оккупантов власти подарили полотенца и торт

Об этом сообщает российское издание "Дождь".

"В преддверии празднования Дня матери глава Льговского района Сергей Коростелев встретился с матерями погибших военнослужащих, принимавших участие в специальной военной операции", - отчитались в администрации района Курской области.

Чиновник подарил матерям погибших наборы полотенец и торт.

В октябре Генштаб сообщал, что у РФ существуют значительные проблемы с денежными выплатами военнослужащим, участвующим в боевых действиях на территории Украины.

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