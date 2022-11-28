В России матерям погибших оккупантов власти подарили полотенца и торт
Власти Курской области России подарили матерям погибших на войне в Украине оккупантов полотенца и торт
Об этом сообщает российское издание "Дождь".
"В преддверии празднования Дня матери глава Льговского района Сергей Коростелев встретился с матерями погибших военнослужащих, принимавших участие в специальной военной операции", - отчитались в администрации района Курской области.
Чиновник подарил матерям погибших наборы полотенец и торт.
- В октябре Генштаб сообщал, что у РФ существуют значительные проблемы с денежными выплатами военнослужащим, участвующим в боевых действиях на территории Украины.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.64
Покупка 39.64Продажа 40.37
-
EUR
Покупка 40.12Продажа 41.24
- Актуальное
- Важное