В России массовое отравление сидром: около 20 человек скончались, десятки госпитализированы
В нескольких регионах России зафиксировано массовое отравление алкогольным напитком "Мистер Сидр", в котором обнаружен метанол: умерли около 20 человек, десятки госпитализированных
Об этом сообщают российские СМИ.
В Ульяновской области 40 человек отравились напитком, 16 человек скончались. Большинство пострадавших и умерших жили в Димитровграде, случаи отравления также зафиксированы в Ульяновске и селе Новая Малыкла.
В Новокуйбышевске Самарской области скончались две жительницы, выпившие этот напиток.
В Удмуртии госпитализированы мужчина и женщина, которые также употребляли "Мистер Сидр", их состояние врачи оценивают как критическое.
В Нижегородской области также зафиксировали первые случаи отравления, есть погибшие.
"Мистер Сидр" производили в селе Винтай Красноглинского района Самарской области. Его продавали на разлив.
По предварительным данным, в напитке "Мистер Сидр" содержался метиловый спирт (метанол).
Росалкогольрегулирование заблокировало по всей России оборот продукции ООО "Анди", производившей "Мистер Сидр".
Предприниматель, производивший суррогатный напиток, задержан, против него возбудили дело о предоставлении услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекших смерть людей.
ООО "Анди" зарегистрировано в конце 2021 года, его основал Анар Гусейнов. Как писала "Самара Онлайн", задержан именно он. В прошлом году чистая прибыль компании составила 1,02 млн руб.
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