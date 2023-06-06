Об этом сообщают российские СМИ.

В Ульяновской области 40 человек отравились напитком, 16 человек скончались. Большинство пострадавших и умерших жили в Димитровграде, случаи отравления также зафиксированы в Ульяновске и селе Новая Малыкла.

В Новокуйбышевске Самарской области скончались две жительницы, выпившие этот напиток.

В Удмуртии госпитализированы мужчина и женщина, которые также употребляли "Мистер Сидр", их состояние врачи оценивают как критическое.

В Нижегородской области также зафиксировали первые случаи отравления, есть погибшие.

"Мистер Сидр" производили в селе Винтай Красноглинского района Самарской области. Его продавали на разлив.

По предварительным данным, в напитке "Мистер Сидр" содержался метиловый спирт (метанол).

Росалкогольрегулирование заблокировало по всей России оборот продукции ООО "Анди", производившей "Мистер Сидр".

Предприниматель, производивший суррогатный напиток, задержан, против него возбудили дело о предоставлении услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекших смерть людей.

ООО "Анди" зарегистрировано в конце 2021 года, его основал Анар Гусейнов. Как писала "Самара Онлайн", задержан именно он. В прошлом году чистая прибыль компании составила 1,02 млн руб.