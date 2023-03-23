В России массово задерживают выплаты военным, - росСМИ
Россияне из 52 воюющих в Украине регионов уже несколько месяцев не получают выплат. Участники боевых действий и их родственники жалуются на задержки
Об этом говорится в расследовании российского издания Верстка.
Жалобы подают российские военные, в том числе участники боевых действий в Украине – контрактники, добровольцы и мобилизованные, а также их родственники.
"Документально оформят то, что отображается в расчетном листе. А остальные - попробуй доказать. Когда заходили на территорию Украины, приказа не было. А ты попробуй доказать, что там был. Так эта схема и работает", - рассказал бывший контрактник.
Некоторые оккупанты сообщают о невыплатах зарплат с начала года или даже с конца прошлого. Некоторые все же получают выплаты, но с большими задержками. Другие не получают ничего или в разы меньше тех сумм, которые были им обещаны. Военные РФ называют суммы от семи до 15 тысяч рублей в месяц.
По информации источников, невыплаты связаны с административным коллапсом, с которым столкнулась российская армия. В условиях интенсивных боевых действий военные части оказались не готовы к ведению строгого учета.
- Нравственное состояние российских военных крайне низкое – если бы не заградительные отряды, большинство мобилизованных уже сбежало бы с поля боя, - сообщили в ГУР.
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