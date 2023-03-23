Об этом говорится в расследовании российского издания Верстка.

Жалобы подают российские военные, в том числе участники боевых действий в Украине – контрактники, добровольцы и мобилизованные, а также их родственники.

"Документально оформят то, что отображается в расчетном листе. А остальные - попробуй доказать. Когда заходили на территорию Украины, приказа не было. А ты попробуй доказать, что там был. Так эта схема и работает", - рассказал бывший контрактник.

Некоторые оккупанты сообщают о невыплатах зарплат с начала года или даже с конца прошлого. Некоторые все же получают выплаты, но с большими задержками. Другие не получают ничего или в разы меньше тех сумм, которые были им обещаны. Военные РФ называют суммы от семи до 15 тысяч рублей в месяц.

По информации источников, невыплаты связаны с административным коллапсом, с которым столкнулась российская армия. В условиях интенсивных боевых действий военные части оказались не готовы к ведению строгого учета.