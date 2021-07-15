В России масштабный пожар: горит полмиллиона гектаров леса в Якутии

Об этом сообщает Интерфакс-Украина .

Пожары зафиксированы в 17 районах. Также 6 пожаров обнаружили в природных территориях "Ленские столбы" и Олекминский заповеднике.

"Из них локализовано 14 лесных пожаров общей площадью 89 802,5 га на территории 7 районов", - говорится в сообщении.

К патрулированию привлекли шесть вертолетов и самолет БЕ-200.