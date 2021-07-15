В России масштабный пожар: горит полмиллиона гектаров леса в Якутии
В Якутии (РФ) тушат лесной пожар на площади в 529 718,5 га
Об этом сообщает Интерфакс-Украина .
Пожары зафиксированы в 17 районах. Также 6 пожаров обнаружили в природных территориях "Ленские столбы" и Олекминский заповеднике.
"Из них локализовано 14 лесных пожаров общей площадью 89 802,5 га на территории 7 районов", - говорится в сообщении.
К патрулированию привлекли шесть вертолетов и самолет БЕ-200.
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