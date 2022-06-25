Об этом сообщает минобороны Британии в twitter.

По информации британской разведки, с начала июня российское верховное командование, вероятно, уволило нескольких генералов из ключевых оперативных командных ролей в войне в Украине. Среди них командующий воздушно-десантными войсками генерал-полковник Андрей Сердюков и командующий южной группой войск генерал армии Александр Дворников. Последний также некоторое время, вероятно, исполняло обязанности общего оперативного командира в Украине.

В Британии предполагают, что командование южной группой войск будет передано генерал-полковнику Сергею Суровикину, поскольку эта группа продолжает выполнять центральную роль в наступлении России на Донбассе. Разведчики отмечают, что более тридцати лет карьера Суровикина сопровождалась обвинениями в коррупции и жестокости.

18 июня сообщалось, что Андрей Сердюков лишился должности из-за массовых потерь в рядах российских десантников.

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