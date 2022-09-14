В России ликвидирован профсоюз журналистов и работников СМИ

Об этом сообщает Интерфакс.

Представитель прокуратуры заявила, что в ходе проверки были обнаружены грубые непреодолимые нарушения, допущенные организацией, в частности, несоответствие структуры организации предусмотренным законом требованиям. Согласно ведомственной проверке, с января 2019 года члены профсоюза не вносили взносы, за два года на счет организации поступил лишь один членский взнос.

Кроме того, по словам прокурора, члены профсоюза неоднократно привлекались к административной ответственности за участие в несанкционированных акциях, таких как поддержка осужденного за госизмену журналиста Ивана Сафронова, сбор средств на поддержку СМИ, признанных в РФ иногентами, систематическое распространение публикаций с неправомерной информацией.

Адвокат настаивал на незаконности и необоснованности иска прокуратуры.

Ранее Таганский суд Москвы оштрафовал профсоюз на 500 тысяч рублей за дискредитацию вооруженных сил РФ – максимальный штраф по части 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ.

Напомним, суд в РФ разрешил распустить совет мундепов Петербурга, призвавших признать Путина госизменником

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