В России ликвидирован профсоюз журналистов и работников СМИ
Московский городской суд в среду удовлетворил ходатайство городской прокуратуры о ликвидации межрегиональной общественной организации "Профсоюз журналистов и работников СМИ"
Об этом сообщает Интерфакс.
Представитель прокуратуры заявила, что в ходе проверки были обнаружены грубые непреодолимые нарушения, допущенные организацией, в частности, несоответствие структуры организации предусмотренным законом требованиям. Согласно ведомственной проверке, с января 2019 года члены профсоюза не вносили взносы, за два года на счет организации поступил лишь один членский взнос.
Кроме того, по словам прокурора, члены профсоюза неоднократно привлекались к административной ответственности за участие в несанкционированных акциях, таких как поддержка осужденного за госизмену журналиста Ивана Сафронова, сбор средств на поддержку СМИ, признанных в РФ иногентами, систематическое распространение публикаций с неправомерной информацией.
Адвокат настаивал на незаконности и необоснованности иска прокуратуры.
Ранее Таганский суд Москвы оштрафовал профсоюз на 500 тысяч рублей за дискредитацию вооруженных сил РФ – максимальный штраф по части 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ.
- Напомним, суд в РФ разрешил распустить совет мундепов Петербурга, призвавших признать Путина госизменником
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.85
Покупка 39.85Продажа 40.71
-
EUR
Покупка 39.67Продажа 40.82
- Актуальное
- Важное