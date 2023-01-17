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В России легализовали ЧВК Вагнера, несмотря на запрет на деятельность военизированных наемников

17 января, 2023 вторник
19:21
война с Россией

Акционерное общество "ЧВК Вагнер Центр" зарегистрировано в российском реестре в здании одноименного бизнес-центра, построенного Евгением Пригожиным в Петербурге - до сих пор ни одного юрлица из ЧВК "Вагнер" в названии в России не существовало

Об этом пишет BBC.

АО "ЧВК Вагнер центр" внесено в реестр юридических лиц 27 декабря в форме непубличного акционерного общества с уставным капиталом 10 тысяч рублей. Имена и количество акционеров не раскрываются. Теперь ЧВК "Вагнер" имеет право заключать соглашения, нанимать сотрудников, получать государственные заказы и гранты, не раскрывая своих бенефициаров.

В списке видов деятельности – "консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления". Кроме того, компания указала широкий спектр деятельности – от книгоиздания, медиа и научных разработок до аренды и лизинга водного и воздушного транспорта.

Компания зарегистрирована по адресу открывшегося в ноябре одноименного офисного комплекса в спальном районе Петербурга. Здание построило АО "Ритейл", директором которого после открытия здания стал Пригожин.

Гендиректором АО "ЧВК Вагнер Центр" назначен Алексей Тенсин. С 1 октября 2019-го по 16 ноября 2021 года Тенсин руководил основной производственной площадкой базирующегося в Ижевске АО "Концерн "Калашников", а до этого занимал в этом холдинге по производству оружия должность директора по качеству, сообщала пресс-служба предприятия.

После регистрации АО "ЧВК Вагнер Центр" доступ к своей странице в соцсети Тенсин закрыл.

Отметим, что к середине 2022 года российские власти, да и сам Пригожин сторонились ЧВК Вагнера. Официальные лица опровергали его существование, а его основатель уверял, что не имеет никакого отношения к компании.

Хотя в тот момент российские наемники из ЧВК Вагнера участвовали в боевых действиях на востоке Украины, Сирии, Судане и Центральноафриканской Республике. И это при том, что в российском УК действовали статьи о найме и создании незаконных вооруженных формирований.

  • Напомним, ЧВК Вагнера появилась в 2014 году и активно действовала в ряде стран, где у России есть важные интересы России – в частности Сирии, Ливии, ЦАР и Украины. Там они, среди прочего, совершали военные преступления и преступления против человечности. После полномасштабного вторжения РФ в Украину вагнеровцы участвовали в расправах над мирными жителями. В ЧВК сейчас вербуют заключенных из российских тюрем. Пригожин вербует наемников на войну в Украине и в Африке.
  • Пригожин долгое время отрицал связь с ЧВК Вагнера и недавно подтвердил существование этой группы. Находящийся под западными санкциями олигарх считается приближенным к Путину сторонником агрессивной войны против Украины.
  • Ранее стало известно, что депутаты Европарламента хотят признать частную военную компанию Вагнера террористической организацией.
  • В конце ноября агентство Bloomberg со ссылкой на собственные источники сообщило, что администрация президента США рассматривает возможность объявления ЧВК Вагнера иностранной террористической организацией.
  • Центр по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP) объявил основателя ЧВК Вагнера Евгения Пригожина "человеком года" в номинации "организованная преступность и коррупция".

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