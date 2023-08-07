В России курс рубля упал до самого низкого уровня с марта 2022 года
По состоянию на 7 августа курс доллара на Московской бирже превысил отметку в 97 рублей впервые с 25 марта 2022 года
Об этом сообщает Коммерсантъ.
Доллар в государстве-спонсоре терроризма превысил 97 российских рублей. на 0,06% до 105,6 руб. вырос курс евро.
Также подорожал юань на 0,07% до 13,3 рубля.
Индекс Столичной биржи вырос на 1,16% до 3128,37 пт. А индекс фондового рынка России вырос на 0,39% до 1019,67 пункта.
В начале августа 2023 г. на валютном рынке РФ доллар США достиг отметки в 2022 руб./$, а евро поднялся до уровня 106 руб./€ впервые с 1996 года. Такая ситуация возникла из-за нехватки валюты на фоне уменьшения экспорта, а также из-за увеличения спроса на нее в сезон.
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