В России курс доллара и евро упал до уровня 2020 года
В России курс рубля к доллару и евро упал до уровня февраля-марта 2020 года
Об этом сообщают российские СМИ.
На валютных торгах на Московской бирже за $1 предлагают до 67 рублей, а за 1 евро – меньше 71 рубля.
В последний раз такая цена за $ в РФ была в марте 2020 года, а за евро – в феврале того же года.
- 11 апреля агентство кредитных рейтингов S&P объявило о том, что Россия допустила выборочный дефолт по внешнему долгу.
- 29 апреля министерство финансов РФ сообщило, что Россия за неделю до окончания льготного периода выплатила купоны по еврооблигациям с погашением в долларах согласно контрактам.
- 3 мая Bloomberg сообщил, что у России остаются сутки, чтобы долги пришли к иностранным инвесторам . Иначе был бы объявлен технический дефолт.
- После этого долларовые выплаты России по выпускам облигаций, невыполнение которых привело бы к внешнему дефолту РФ, наконец дошли до держателей долга.
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