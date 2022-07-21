В России контрактники массово увольняются из состава вооруженных сил

Об этом передает Генштаб ВСУ в фейсбук.

"По имеющейся информации, в воинских частях вооруженных сил Российской Федерации наблюдается тенденция по увольнению значительной части личного состава, проходивших службу по краткосрочным контрактам", - говорится в сообщении.

Также большинство военнослужащих отказывается продлевать долгосрочные контракты, действие которых закончилось.

На утро 21 июля на Бахмутском направлении враг ведет боевые действия, чтобы создать условия для проведения наступления на Бахмут и овладения территорией Углегорской ТЭС. На отдельных направлениях задействовал диверсионно-разведывательные группы и совершенствует инженерное оборудование оборонных позиций.

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