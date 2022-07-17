В России кончаются ветеринарные препараты. В частности, вакцина от бешенства
В России дефицит сертифицированной вакцины от бешенства, без которой невозможно оформить ветеринарный паспорт международного образца для животных
Об этом сообщает Медиазона со ссылкой на показания игроков рынка.
По данным источника, в России заканчиваются европейские и американские вакцины для животных, а российские вакцины не подтверждены сертификатом в Евросоюзе, что приводит к проблемам с выездом за границу.
"До путешествия животному необходимо оформить ветеринарный паспорт международного образца и получить отметку о вакцинировании от бешенства. Российские препараты, например в Евросоюзе, не сертифицированы, а поставка иностранных вакцин происходит с перебоями", - пишет Медиазона.
Также отмечается, что владельцы ветеринарных клиник не знают, будет ли возможность приобрести импортные вакцины, или придется переходить на российские, которых тоже не хватает из-за спроса.
В статье предостерегают, что использование несертифицированных вакцин приведет к тому, что россияне, планирующие ехать за границу, будут оставлять своих животных на произвол судьбы.
"Иностранная вакцина закончится рано или поздно, а если все перейдут на российскую, то животных не будут вывозить из страны, и участятся случаи, когда люди переезжают за границу и бросают животных покинутыми", - говорится в сообщении.
Также сообщается, что с апреля более 93% профильных российских клиник испытывают нехватку препаратов. Речь идет не только о вакцинах, но и об анестетиках, антибиотиках, противопаразитных и противовоспалительных лекарствах.
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