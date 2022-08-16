В России хотят узаконить "каннибализм" самолетов

Об этом говорится в письме российских авиаторов заместителю министра транспорта Игорю Чалыку, сообщает телеграмм-канал "Авиаторщина".

Такие сделки сегодня ограничивают федеральные авиационные правила. Они не предусматривают возможности снятия исправного компонента и последующей установки его на другой самолет.

Авиаторы также попросили разрешить переставлять комплектующие между самолетами разных авиакомпаний. Минтранс уже разрабатывает поправки, они могут быть утверждены, как ожидается, в марте 2023 года.

Отметим, что до начала этой весны вся российская авиация жила и обслуживалась по нормам других юрисдикций – Бермуд, Ирландии и других стран, именно они выдавали разрешительные документы на авиатехнику и отвечали за ее пригодность. А в тех странах есть разъяснения и четкие рекомендации, как снимать, проверять, тестировать и переставлять запчасти. В России любая организация по техобслуживанию в данном случае опирается на собственные внутренние документы, согласующиеся с Росавиацией, но единого подхода и норм нет.

Это создает риски возможных ограничений или, в худшем случае, может привести к отзыву сертификата или даже прекращению деятельности самих перевозчиков.

Напомним, что против авиаотрасли в России введены очень жесткие санкции: для них закрыли небо большинство мировых государств, а лизингодатели, в основном из Ирландии и Бермудов, потребовали вернуть все самолеты их владельцам. Также эти самолеты были лишены сертификатов летной безопасности. В России пытаются обойти ограничения и фактически начинают пиратский захват бортов. Также в спешке перерегистрируют их в своем реестре. Однако это не лишает влияния санкций. Следовательно, к настоящему моменту российские авиакомпании могут летать разве что внутри страны и в несколько "дружественных" государств и то до тех пор, пока самолеты находятся в пригодном техническом состоянии, поскольку ни ремонта, ни запчастей иностранные компании им поставлять не будут. Ведущие авиастроители тоже присоединились к санкциям.

Минтранс РФ должен признать, что авиарынок России в этом году ожидает падение пассажиропотока еще на 20% от уровня кризисного 2021 года, а по сравнению с "золотым" 2019-м - более чем на 30%.

У России существенные проблемы с безопасностью полетов. Она может оказаться в списке опасности рядом с Эритреей и Бутаном. Если до 14 сентября авиационные власти РФ не устранят проблему, то список будет официально обнародован, а напротив России установят красный флажок, свидетельствующий об опасности пассажирских полетов.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb