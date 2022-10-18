В России хотят разрешить мобилизовывать судимых за тяжкие преступления
В России разрешат мобилизовать на войну граждан с неснятыми или непогашенными судимостями за тяжкие преступления
Об этом сообщает BBC.
Согласно информации, комитет Госдумы России по обороне одобрил соответствующие поправки.
Мобилизовать осужденных за тяжкие преступления в России запрещено с 1997 года, когда был принят закон "О мобилизационной подготовке и мобилизации в РФ". Этот запрет прописан в части 4 статьи 17 этого закона.
Авторами новой инициативы стали глава комитета Госдумы по обороне, бывший заместитель главы Минобороны Сергей Шойгу – Андрей Картаполов – и его первый заместитель Андрей Красов.
- 21 сентября президент России Владимир Путин объявил о проведении частичной мобилизации в стране .
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