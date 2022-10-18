В России хотят разрешить мобилизовывать судимых за тяжкие преступления

Об этом сообщает BBC.

Согласно информации, комитет Госдумы России по обороне одобрил соответствующие поправки.

Мобилизовать осужденных за тяжкие преступления в России запрещено с 1997 года, когда был принят закон "О мобилизационной подготовке и мобилизации в РФ". Этот запрет прописан в части 4 статьи 17 этого закона.

Авторами новой инициативы стали глава комитета Госдумы по обороне, бывший заместитель главы Минобороны Сергей Шойгу – Андрей Картаполов – и его первый заместитель Андрей Красов.

21 сентября президент России Владимир Путин объявил о проведении частичной мобилизации в стране .