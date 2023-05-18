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В России хотят начать собирать с посетителей ресторанов деньги на войну в Украине

18 мая, 2023 четверг
05:15
Общество

В российскую Госдуму внесли законопроект о введении обязательного собрания с посетителей ресторанов по финансовой поддержке войны в Украине

Об этом сообщает "Радио Своода" .

Инициаторы поправок предлагают установить сбор в размере 1% от суммы счета для совершеннолетних посетителей ресторанов. Предполагается, что собирать средства и перечислять их в бюджет будут юридические лица или предприниматели, которым принадлежат заведения. Российские парламентарии убеждены, что сбор средств не приведет к негативному резонансу со стороны посетителей.

Осваивать средства будет фонд "Защитники Отечества", который возглавляет супруга губернатора Кемеровской области Анна Цивильева. Ее называют племянницей президента РФ Владимира Путина.

  • В сентябре США планируют объявить пакет помощи Украине на 2024 год, который составит $60 млрд.
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Россия
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