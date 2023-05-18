В России хотят начать собирать с посетителей ресторанов деньги на войну в Украине

Об этом сообщает "Радио Своода" .

Инициаторы поправок предлагают установить сбор в размере 1% от суммы счета для совершеннолетних посетителей ресторанов. Предполагается, что собирать средства и перечислять их в бюджет будут юридические лица или предприниматели, которым принадлежат заведения. Российские парламентарии убеждены, что сбор средств не приведет к негативному резонансу со стороны посетителей.

Осваивать средства будет фонд "Защитники Отечества", который возглавляет супруга губернатора Кемеровской области Анна Цивильева. Ее называют племянницей президента РФ Владимира Путина.