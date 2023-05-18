В России хотят начать собирать с посетителей ресторанов деньги на войну в Украине
В российскую Госдуму внесли законопроект о введении обязательного собрания с посетителей ресторанов по финансовой поддержке войны в Украине
Об этом сообщает "Радио Своода" .
Инициаторы поправок предлагают установить сбор в размере 1% от суммы счета для совершеннолетних посетителей ресторанов. Предполагается, что собирать средства и перечислять их в бюджет будут юридические лица или предприниматели, которым принадлежат заведения. Российские парламентарии убеждены, что сбор средств не приведет к негативному резонансу со стороны посетителей.
Осваивать средства будет фонд "Защитники Отечества", который возглавляет супруга губернатора Кемеровской области Анна Цивильева. Ее называют племянницей президента РФ Владимира Путина.
- В сентябре США планируют объявить пакет помощи Украине на 2024 год, который составит $60 млрд.
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