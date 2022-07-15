В России изменилась группировка флота из-за раздувания шторма в Черном море
Отныне готовы к ракетным ударам три ракетных корабля в Черном море с 24 ракетами на борту
Об этом сообщает оперативное командование "Юг".
Потери РФ
Нашей авиацией, парами вертолетов и парами самолетов нанесены четыре удара по скоплению живой силы, вооружения и техники оккупантов в районе Правдиного, Лозового и Благодатного.
Подтверждены потери противника в объеме 18 рашистов. Уничтожена самоходная гаубица "Гвоздика", 6 единиц бронированной и автомобильной техники, а также полевой склад боеприпасов. Остальные результаты – разведываются.
Российский флот
Из-за раздувания шторма корабельная группировка вражеского флота вновь изменила состав: отныне наготове к ракетным ударам три ракетных корабля с 24 ракетами на борту, также привлечены два больших десантных корабля.
Обращение к украинцам
Наше сознание и вдумчивость – лучшее оружие против фейков и враждебной пропаганды, ответственное отношение к сигналам воздушной тревоги – способ обезопасить себя и близких. Доверие силам обороны – вера в нашу победу! Вместе победим. Всё будет Украина!
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
35.86
Покупка 35.86Продажа 36.88
-
EUR
Покупка 35.87Продажа 37.08
- Актуальное
- Важное