Об этом сообщает оперативное командование "Юг".

Потери РФ

Нашей авиацией, парами вертолетов и парами самолетов нанесены четыре удара по скоплению живой силы, вооружения и техники оккупантов в районе Правдиного, Лозового и Благодатного.

Подтверждены потери противника в объеме 18 рашистов. Уничтожена самоходная гаубица "Гвоздика", 6 единиц бронированной и автомобильной техники, а также полевой склад боеприпасов. Остальные результаты – разведываются.

Российский флот

Из-за раздувания шторма корабельная группировка вражеского флота вновь изменила состав: отныне наготове к ракетным ударам три ракетных корабля с 24 ракетами на борту, также привлечены два больших десантных корабля.

Обращение к украинцам

Наше сознание и вдумчивость – лучшее оружие против фейков и враждебной пропаганды, ответственное отношение к сигналам воздушной тревоги – способ обезопасить себя и близких. Доверие силам обороны – вера в нашу победу! Вместе победим. Всё будет Украина!

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