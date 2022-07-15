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Главная война с Россией В России изменилась группировка флота из-за раздувания шторма в Черном море

В России изменилась группировка флота из-за раздувания шторма в Черном море

15 июля, 2022 пятница
02:24
война с Россией

Отныне готовы к ракетным ударам три ракетных корабля в Черном море с 24 ракетами на борту

Об этом сообщает оперативное командование "Юг".

Потери РФ

Нашей авиацией, парами вертолетов и парами самолетов нанесены четыре удара по скоплению живой силы, вооружения и техники оккупантов в районе Правдиного, Лозового и Благодатного.

Подтверждены потери противника в объеме 18 рашистов. Уничтожена самоходная гаубица "Гвоздика", 6 единиц бронированной и автомобильной техники, а также полевой склад боеприпасов. Остальные результаты – разведываются.

Российский флот

Из-за раздувания шторма корабельная группировка вражеского флота вновь изменила состав: отныне наготове к ракетным ударам три ракетных корабля с 24 ракетами на борту, также привлечены два больших десантных корабля.

Обращение к украинцам

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