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В России из-за санкций авиакомпании разбирают самолеты на запчасти, - Reuters

8 августа, 2022 понедельник
21:36
Экономика

Российские авиакомпании разбирают самолеты на запасные части, потому что не могут покупать их за границей из-за санкций

Об этом пишет Reuters.

По крайней мере один российский Sukhoi Superjet 100 и Airbus A350, которые эксплуатирует контролируемый государством "Аэрофлот", сейчас разбирают на запчасти, сообщил источник издания. По его словам, Airbus A350 почти новый.

Reuters напоминает, что импортные пассажирские самолеты являются львиной долей авиапарка России. Источник отмечает, что оборудование было взято из нескольких Boeing 737 и Airbus A320 "Аэрофлота", поскольку перевозчику требуются дополнительные запчасти от этих моделей для других Boeing 737 и Airbus A320.

Сообщается, что собранные в России самолеты Sukhoi Superjet тоже сильно зависят от иностранных запчастей. Двигатель уже сняли с одного Superjet, чтобы другой мог продолжить полет. При этом эксперты отмечают, что двигатели часто меняются между самолетами и обычно их поставляют по отдельным контрактам.

Западный источник в авиационной промышленности заявил, что разбор российских самолетов — это только вопрос времени. Более новые поколения реактивных самолетов - A320neo, A350 и Boeing 737 MAX и 787 - имеют технологию, которую необходимо постоянно обновлять. Источники сообщили, что в течение года после вступления санкций в силу сохранить современные реактивные самолеты на вооружении даже для высокоразвитой и компетентной инженерной базы России будет вызовом.

  • Bloomberg сообщил 5 августа, что половина стран Большой двадцатки не поддерживают санкции против России.
  • 3 августа Швейцария присоединилась к 7-му пакету санкций ЕС против России, включающему запрет на импорт российского золота.
  • 4 августа министр иностранных дел Эстонии призвал к общеевропейскому запрету на визы для граждан России. Урмас Рейнсалу заявил, что ЕС должен еще больше изолировать страну-агрессора.

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