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В России из-за подрыва Каховской ГЭС растет недовольство войной в Украине, - ISW

17 июня, 2023 суббота
04:38
Война с Россией

Русские, придерживающиеся антивоенных настроений, используют разрушение Каховской ГЭС для выражения своего несогласия с войной в Украине

Об этом рассказали аналитики Института изучения войны (ISW).

Группа действующих и бывших российских чиновников призывает российские войска вернуться к "общепризнанным" границам РФ из-за экокатастрофы, вызванной подрывом плотины Каховской ГЭС в Херсонской области.

Речь идет о представителях муниципальных властей Москвы и Санкт-Петербурга, а также Московской и Ленинградской областей РФ.

Они подписали открытое письмо с призывом к российским силам, в котором утверждалось, что разрушение плотины Каховской ГЭС повлияет на экосистему планеты, вопросы здравоохранения и экономики на многие десятилетия, говорится в публикации.

В письме говорилось, что действия российского диктатора Владимира Путина с 24 февраля 2022 года, то есть с начала полномасштабного вторжения в Украину, привели "к неустановленным катастрофическим событиям".

При этом причиной вывода войск РФ не приводилось продолжение российских военных усилий по оккупации Украины, что Москва называет "СВО".

По мнению экспертов ISW, российские официальные лица, не связанные с Кремлем, возможно используют общественное недовольство относительно экологической и гуманитарной ситуации, связанной с разрушением плотины ГЭС, чтобы выразить несогласие с войной против Украины, не критикуя непосредственно сами военные действия.

"Кремль широко создал условия для подавления антивоенного инакомыслия. Россияне, придерживающиеся антивоенных настроений, могут использовать разрушение ГЭС для выражения своего несогласия с войной в очень ограниченной форме", - говорится в отчете.

  • 6 июня российские оккупационные войска совершили подрыв Каховской ГЭС, она полностью разрушена. В результате трагедии подтопило населенные пункты Херсонской области и сам областной центр, а также села и города Николаевской области. Подробное ход событий - здесь .
Россия
Каховская ГЭС
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