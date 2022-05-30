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В России иссякают человеческие запасы: они привлекают выпускников училищ и поднимают запасников, - генерал Маломуж

30 мая, 2022 понедельник
20:11
война с Россией Николай Маломуж

Экс-глава Службы внешней разведки генерал Николай Маломуж считает, что Украина должна подходить комплексно к войне. Готовить системные операции, чтобы война не затянулась

Такое мнение он выразил в эфире программе "Вердикт с Сергеем Руденко" на "Эспрессо".

"Должна быть готова экономика, финансовая сфера, операции по поддержке Украины к любым сценариям и любым срокам войны. У нас есть ресурсы, мобилизованная мотивированная армия, а это 700 тыс. воюющих на фронт силовиков. Идет мобилизация, подготовка, Наша сильная и мотивированная мощность обучена и должна привлечь все ресурсы, чтобы освободить территории Украины.Шансы есть.В России исчерпываются человеческие запасы.Они уже привлекают не только выпускников военных училищ, а даже тех, кто находится на территории Крыма, в контролируемых Россией Донецкой и Луганской области поднимают запасников, которые не мотивированы, которые сегодня уже протестуют. У них истек срок ротации", - подчеркнул Маломуж.

Также генерал добавил, что нужно действовать на упреждение. Воевать долго – это изнурительный формат для Украины.

"Используя наши возможности и ресурсы надо готовить эффективную, не затяжную войну. Воевать долго - это формат изнуряющий для Украины, для Европы и других стран, которые нас поддерживают. Сегодня концентрация мощных сил, которые есть в Украине, наши позиции с партнерами, новейшее оружие , стратегические ракетные комплексы, противовоздушная оборона, технические войска, противокорабельные системы - это та мощность, которая на порядок выше российской. Это мощность, которая будет привлечена комплексно. , - подчеркнул Маломуж.

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