Об этом говорится в вечерней сводке за 16 января.

"На территории России иностранным гражданам, находящимся в очереди на получение гражданства Российской Федерации, предлагается добровольно призываться в ряды вражеского войска и автоматически получить гражданство РФ", - говорится в сообщении.

Также в российской столице оказывается давление на коммерческие структуры с целью финансовой поддержки вражеских вооруженных сил через перевод средств в размере от 10 млн рублей.

Генштаб сообщает, что на полигоне Кадамовский Ростовской области ожидается прибытие мобилизованных, для дальнейшей подготовки и доукомплектования подразделений врага.

"В первую очередь, доукомплектование будет касаться ЧВК Вагнера и отрядов "Барс", которые постоянно теряют личный состав в Украине", - говорится в сообщении.

Кроме того, по информации Генштаба, в Новопскове на Луганщине 15 января во время применения врагом комплекса С-300, одна ракета упала на жилой дом. Погибли два гражданских лица.

Силы обороны Украины поразили пункт управления, 8 районов сосредоточения оккупантов, склады горюче-смазочных материалов и боеприпасов

Подразделения ракетных войск и артиллерии ВСУ за сутки поразили пункт управления, 8 районов сосредоточения оккупантов, склад горюче-смазочных материалов и склад боеприпасов врага.

Российские оккупанты в течение суток нанесли 2 ракетных и 6 авиаударов и совершили более 20 обстрелов из РСЗО

Удары пришлись по гражданской инфраструктуре Харьковской, Запорожской и Херсонской областей. Есть погибшие и раненые среди гражданского населения.

Кроме того, в населенных пунктах временно захваченной территории Запорожской и Херсонской областей оккупанты усиливают контрразведывательные и режимные мероприятия, проводят усиленные проверки местного населения. Особое внимание уделяется мобильным телефонам.

Ситуация на направлениях:

На Купянском и Лиманском направлениях враг обстрелял районы более 10 населенных пунктов. Среди них – Котляровка, Крахмальное, Берестово, Вильшана Харьковской области, а также Новоселовское, Стельмаховка, Макеевка, Невское и Кременная Луганской области.

враг обстрелял районы более 10 населенных пунктов. Среди них – Котляровка, Крахмальное, Берестово, Вильшана Харьковской области, а также Новоселовское, Стельмаховка, Макеевка, Невское и Кременная Луганской области. На Бахмутском направлении огневому поражению подверглись, в частности, Раздолевка, Червонополовка, Соледар, Красная Гора, Бахмут, Клищиевка, Белая Гора, Курдюмовка, Пивничное и Веселое Донецкой области. Всего же более 15 населенных пунктов.

огневому поражению подверглись, в частности, Раздолевка, Червонополовка, Соледар, Красная Гора, Бахмут, Клищиевка, Белая Гора, Курдюмовка, Пивничное и Веселое Донецкой области. Всего же более 15 населенных пунктов. На Авдеевском направлении под вражеский огонь попали Красногоровка, Бердичи, Каменка, Авдеевка, Первомайское, Невельское, Георгиевка, Марьинка и Новомихайловка Донецкой области.

под вражеский огонь попали Красногоровка, Бердичи, Каменка, Авдеевка, Первомайское, Невельское, Георгиевка, Марьинка и Новомихайловка Донецкой области. На Новопавловском направлении обстреляны Угледар, Пречистовка, Никольские Дачи и Большая Новоселка Донецкой области.

обстреляны Угледар, Пречистовка, Никольские Дачи и Большая Новоселка Донецкой области. На Запорожском направлении от артиллерийского огня пострадали более 15 населенных пунктов, в частности, Зеленое Поле, Ольговское, Полтавка, Белогирье, Новоданиловка, Орихов, Новоандреевка, Степовое, Гуляйполе и Каменское на Запорожье.

от артиллерийского огня пострадали более 15 населенных пунктов, в частности, Зеленое Поле, Ольговское, Полтавка, Белогирье, Новоданиловка, Орихов, Новоандреевка, Степовое, Гуляйполе и Каменское на Запорожье. На Херсонском направлении оккупанты не прекращают террор гражданского населения. Минометным и артиллерийским обстрелам, в частности, подверглись Гавриловка, Дудчаны, Качкаровка, Змиевка, Берислав, Львово, Новотягинка, Садовое, Антоновка, Кизомис и Херсон.

Под видом совместного обучения РФ усилила боевую авиагруппировку в Беларуси

В настоящее время на Волынском, Полесском, Сиверском и Слобожанском направлениях обстановка без существенных изменений, наступательных группировок противника не обнаружено.

Вместе с тем, 16 января, вблизи украинской границы, начались совместные лётно-тактические учения Беларуси и РФ, с привлечением боевых самолетов обеих стран.

"Таким образом, под видом совместных учений противник усилил боевую авиационную группировку в Беларуси. Учитывая это, растет угроза нанесения ракетно-авиационных ударов именно с воздушного пространства республики", - объясняет Генштаб.

Также сообщается, что танковым, минометным и артиллерийским обстрелам подверглись районы более тридцати населенных пунктов, среди них Ветеринарное, Зеленое, Терновая, Старица, Вильча, Бударки и Тополя Харьковской области и Середина Буда, Поповка, Павловка и Кондратовка на Сумщине.

На территории Республики Беларусь в настоящее время находится около 50 единиц авиационной техники РФ, самолеты и вертолеты страны-террориста сосредоточены на двух аэродромах – Мачулищи и Барановичи.

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