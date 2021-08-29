В России идет этнический геноцид украинцев. Сильная ассимиляция и зомбирование, - президент Всемирного конгресса украинцев Павел Грод
Состояние, в котором сейчас находятся украинцы в РФ, можно описать как целенаправленное истребление по этническому признаку или геноцид
С таким заявлением в интервью Радио Свобода заявил канадский общественный деятель, президент Всемирного конгресса украинцев Павел Грод, который прибыл с визитом в Украину, передает Еспресо.TV.
"Это как геноцид этнический против украинского народа. Сильная ассимиляция и зомбирование. И они видят, что связь с мировым украинством их усиливает быть более патриотичными. И они это хотят остановить. И это очень серьезный вопрос для нас", - отметил он.
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Как пояснил Грод, сейчас СКУ ведет суды против признания российскими властями украинских общественных организаций в статусе "нежелательных".
"Когда Россия против нас действует, мы также готовы стать сильные против них. И поэтому мы в России последние два года проходим судебный процесс, наши юристы в Москве судятся по этому решению России, чтобы делать из нас "нежелательных"... Мы проиграли все судебные иски, которые мы имели в России. Я думаю, что это никого не удивляет. И теперь следующий шаг: мы будем в Евросуде по правам человека этот вопрос выносить. И это так, как мы можем привлечь внимание к ситуации украинцев в России, и что Россия занимается серьезными, грубыми нарушениями прав человека в России, в Крыму и на Донбассе ", - рассказал президент Всемирного конгресса украинцев.
Как отметил Павел Грод, "российская разведка сильно работает, чтобы противодействиями мировому украинству".
"Не только Украине, но и мировому украинству", - добавил глава СКУ.
- Напомним, в 90-х годах школьники Кубани изучали украинский язык .
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