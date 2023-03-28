В России и на временно оккупированных территориях Украины находятся 4390 воспитанников специальных заведений
На временно оккупированных территориях и в России находятся 4390 украинских воспитанников специальных детских заведений
Об этом информируют на сайте правительства .
Вице-премьер-министр Украины, министер по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук заявила, что в РФ и на временно оккупированных территориях по состоянию на 28 марта находятся 4390 украинских статусных детей.
Уточняется, что это воспитанники специальных детских учреждений – дети-сироты и лишенные родительской опеки.
В результате сокрытия Россией любой информации об украинских детях к поиску приобщаются Офис президента, генпрокурора, Служба безопасности и Внешняя разведка, Нацполиция, Минреинтеграции и другие структуры.
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"Все полученные материалы мы передаем в международный уголовный суд, который также расследует эти преступления. Там уже собрано достаточно доказательств. Надеемся, что наши усилия и давление международного сообщества позволят ускорить процесс возвращения наших детей", – добавила Верещук.
- 21 марта в Украину удалось вернуть 15 депортированных россиянами детей, тогда на территорию Украины всего вернулось 308 детей.
- 24 марта в Украину вернулись семеро детей из Херсонской области, которых российские оккупанты принудительно вывезли в октябре 2022 года. Это стало возможным благодаря волонтерам. Также в семью вернули двоих детей с временно оккупированной территории – 9-летнюю девочку и 16-летнего юношу.
- Церемония памяти детей, погибших в результате российской агрессии, состоялась в Киеве 26 марта в рамках образовательной Магистральной (не) конференции "EdCamp Kyiv".
- 26 марта президент Украины провел встречу с актером Орландо Блумом и командой ЮНИСЕФ, во время которой обсудил с ними гуманитарную поддержку и защиту детей.
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