Об этом информируют на сайте правительства .

Вице-премьер-министр Украины, министер по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук заявила, что в РФ и на временно оккупированных территориях по состоянию на 28 марта находятся 4390 украинских статусных детей.

Уточняется, что это воспитанники специальных детских учреждений – дети-сироты и лишенные родительской опеки.

В результате сокрытия Россией любой информации об украинских детях к поиску приобщаются Офис президента, генпрокурора, Служба безопасности и Внешняя разведка, Нацполиция, Минреинтеграции и другие структуры.

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"Все полученные материалы мы передаем в международный уголовный суд, который также расследует эти преступления. Там уже собрано достаточно доказательств. Надеемся, что наши усилия и давление международного сообщества позволят ускорить процесс возвращения наших детей", – добавила Верещук.