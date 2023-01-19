В России гражданина США задержали по подозрению в шпионаже
Федеральная служба безопасности России задержала гражданина Соединенных Штатов Америки по подозрению в шпионаже
Об этом говорится в заявлении ФСБ от 19 января.
"Американец подозревается в сборе разведывательной информации по биологическим темам, направленной против безопасности Российской Федерации", - написали в заявлении.
Против гражданина США также возбудили уголовное дело. Имя задержанного или других подробностей в ФСБ не предоставили. США в свою очередь ситуацию не прокомментировали.
- 8 января стало известно, что россияне из-за мобильной игры пытались заставить украинских детей предоставить информацию о расположении стратегических объектов.
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