В России гражданина США задержали по подозрению в шпионаже

Об этом говорится в заявлении ФСБ от 19 января.

"Американец подозревается в сборе разведывательной информации по биологическим темам, направленной против безопасности Российской Федерации", - написали в заявлении.

Против гражданина США также возбудили уголовное дело. Имя задержанного или других подробностей в ФСБ не предоставили. США в свою очередь ситуацию не прокомментировали.

8 января стало известно, что россияне из-за мобильной игры пытались заставить украинских детей предоставить информацию о расположении стратегических объектов.