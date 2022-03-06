В России готовятся полностью отключить иностранный интернет, - СМИ
В России готовятся к тому, чтобы отключиться от всемирной сети интернета
Документы Минцифры РФ опубликовал Telegram-канал "За Телеком".
С 11 марта в России планируется полностью отключиться от мирового интернета. По информации источника, российские власти уже начали рассылать всем владельцам телекоммуникационных сервисов (прим. – порталов, ресурсов, сайтов) правительственные телеграммы.
Все серверы и домены в России будут переведены в российскую зону. Также должны быть собраны подробные сведения о сетевой инфраструктуре сайтов.
Отмечается, что при использовании иностранного хостинга нужно будет переместить на нем публичные ресурсы на российский хостинг. Все публичные ресурсы, которые находятся в другой доменной зоне – переместить по возможности в доменную зону ru.
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