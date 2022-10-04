Об этом Главное управление разведки пишет в своем Telegram.

По данным украинской разведки, чтобы обуздать очередные антимобилизационные протесты, полиция РФ активизирует подготовку новых подразделений "особого назначения".

В сообщении говорится, что в рамках мобилизации на территории Омского танкового инженерного института планировалось размещение 6000 человек. Впрочем, на 30 сентября, в институт фактически прибыло 9000 мобилизованных. Было сообщено, что к 1 октября должно прибыть еще 2000 мобилизованных.

Мобилизированным не хватает спальных мест, туалетов, в заведении отсутствует отопление, есть проблемы с питанием. Разведка рассказывает, что среди мобилизованных много больных, которым не оказывается медицинская помощь.

"В связи с этим новоприбывшие отправляются в город Екатеринбург, но там ситуация аналогичная. К тому же большинство мобилизованных не получили военной формы с формулировкой - "не хватило", - сообщает ГУР.

Разведка также заявляет, что военный комиссар центрального и сеймского округов Игорь Иско сообщил командованию о больших сложностях при проведении мобилизации. По его словам: "люди отключают домофоны и не открывают дверь". В результате 27 сентября из 170 повесток было вручено только 16, а 28 сентября из 180 – 10.