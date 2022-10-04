В России готовятся подавлять протесты против мобилизации, – ГУР
Мобилизированные в РФ не могут обеспечить даже минимальными условиями для проживания, поэтому полиция готовится к подавлению будущих протестов
Об этом Главное управление разведки пишет в своем Telegram.
По данным украинской разведки, чтобы обуздать очередные антимобилизационные протесты, полиция РФ активизирует подготовку новых подразделений "особого назначения".
В сообщении говорится, что в рамках мобилизации на территории Омского танкового инженерного института планировалось размещение 6000 человек. Впрочем, на 30 сентября, в институт фактически прибыло 9000 мобилизованных. Было сообщено, что к 1 октября должно прибыть еще 2000 мобилизованных.
Мобилизированным не хватает спальных мест, туалетов, в заведении отсутствует отопление, есть проблемы с питанием. Разведка рассказывает, что среди мобилизованных много больных, которым не оказывается медицинская помощь.
"В связи с этим новоприбывшие отправляются в город Екатеринбург, но там ситуация аналогичная. К тому же большинство мобилизованных не получили военной формы с формулировкой - "не хватило", - сообщает ГУР.
Разведка также заявляет, что военный комиссар центрального и сеймского округов Игорь Иско сообщил командованию о больших сложностях при проведении мобилизации. По его словам: "люди отключают домофоны и не открывают дверь". В результате 27 сентября из 170 повесток было вручено только 16, а 28 сентября из 180 – 10.
- 21 сентября президент Российской Федерации Владимир Путин объявил о проведении частичной мобилизации на территории страны.
- После оглашения частичной мобилизации в РФ всем гражданам, состоящим на военном учете, запретили выезд за границу.
- 26 сентября из-за объявления частичной мобилизации в РФ Ростовскую область был закрыт на въезд и выезд.
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