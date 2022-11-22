В России готовятся к возможному прекращению пассажирских авиаперевозок
В российской авиакомпании S7 Airlines допустили введение максимального уровня безопасности в самолетах и полную остановку полетов
Об этом сообщает профильный телеграмм-канал "Авиаторщина", со ссылкой на внутреннее письмо заместителя главы S7 Airlines по авиационной безопасности и режиму Андрей Краюшкин.
Вероятность такого развития ситуации в авиакомпании не исключается на фоне усиления федеральными органами исполнительной власти России транспортной и авиабезопасности с целью повышения эффективности защиты транспортного комплекса от актов незаконного вмешательства.
В S7 считают, что оперативные штабы субъектов России могут объявить максимальный уровень безопасности воздушных судов российских авиаперевозчиков по аналогии до установления с 10 ноября третьего уровня безопасности объектов воздушного транспорта, находящихся на территориях аэропортов Внуково, Шереметьево и Домодедово.
В связи с этим S7 проинструктировала пилотов о том, что в случае введения максимального уровня безопасности все самолеты в полете должны прекратить перевозку, на всех бортах на земле должна быть прекращена посадка пассажиров, а находящиеся в самолетах люди подлежат эвакуации.
К подобным шагам авиакомпании побуждают требования, утвержденные правительством РФ.
- Напомним, что против авиаотрасли в России введены очень жесткие санкции: для них закрыли небо большинство мировых государств, а лизингодатели, в основном из Ирландии и Бермудов, потребовали вернуть все самолеты их владельцам. Также эти самолеты были лишены сертификатов летной безопасности. В России пытаются обойти ограничения и фактически начинают пиратский захват бортов. Также в спешке перерегистрируют их в своем реестре. Однако это не лишает влияния санкций. Следовательно, к настоящему моменту российские авиакомпании могут летать разве что внутри страны и в несколько "дружественных" государств и то до тех пор, пока самолеты находятся в пригодном техническом состоянии, поскольку ни ремонта, ни запчастей иностранные компании им поставлять не будут. Ведущие авиастроители тоже присоединились к санкциям.
- Минтранс РФ должен признать, что авиарынок России в этом году ожидает падение пассажиропотока еще на 20% от уровня кризисного 2021 года, а по сравнению с "золотым" 2019-м - более чем на 30%.
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- 10 ноября 2022 года в аэропортах Шереметьево, Внуково, Домодедово и Пулково введены меры по противодействию угрозе совершения террористических актов, отвечающих максимальному уровню безопасности.
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