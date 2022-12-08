В России готовятся к предстоящему поражению своих войск, а пока мобилизуют 17-летних, - ГУР
Украинская разведка выяснила, что в России мобилизуют 17-летних ребят и готовятся к предстоящему поражению своих войск в войне против нашей страны
Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины.
Представитель ГУР Андрей Юсов заявил, что мобилизация в РФ не прекращается, зафиксированы признаки подготовки новой, более мощной волны.
"Речь идет уже и о 17-летних на оккупированных украинских территориях, которым не дают возможности избежать мобилизации, попав за границу. Эта война коснется каждого в России, они должны понять, что избежать ее, не свергнув режим и не отойдя с оккупированных территорий не удастся", – сказал Юсов.
Кроме того, в ГУР отметили, что на фоне потерь в войне с Украиной в РФ готовятся к предстоящему поражению своих войск.
- 6 декабря губернаторы Белгородской и Курской областей объявили о создании территориальной обороны ради "защиты границ государства".
- А в Институте изучения войны считают , что Кремль, вероятно, готовится ко второй волне мобилизации.
- Генштаб ВСУ 7 декабря писал, что противник продолжает нести потери. Среди мобилизованных Курской области растет количество погибших солдат.
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