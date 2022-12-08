Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

Представитель ГУР Андрей Юсов заявил, что мобилизация в РФ не прекращается, зафиксированы признаки подготовки новой, более мощной волны.

"Речь идет уже и о 17-летних на оккупированных украинских территориях, которым не дают возможности избежать мобилизации, попав за границу. Эта война коснется каждого в России, они должны понять, что избежать ее, не свергнув режим и не отойдя с оккупированных территорий не удастся", – сказал Юсов.

Кроме того, в ГУР отметили, что на фоне потерь в войне с Украиной в РФ готовятся к предстоящему поражению своих войск.