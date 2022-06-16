Об этом сообщает NEXTA.

Отмечается, что взрыв произошел на участке "Газпром, добыча Уренгой". Разрыв трубы диаметром 1,4 метра был между газовыми промыслами 7-8.



В пресс-службе компании "Газпром добыча Уренгой" заявили, что в настоящее время пожар локализован, а "работа ведется в штатном режиме".



Известно, что Уренгойское месторождение относится к крупнейшим в мире. Его запасы газа составляют до 10 триллионов кубических метров газа.

12 июня в Брянской области РФ пытались взорвать нефтепровод "Дружба", неизвестные установили три взрывных устройства. Известно, что одним из взрывных устройств повредил трансформаторную подстанцию с энергоблоком защелки нефтепровода.

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