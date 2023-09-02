В России горит хладокомбинат
В субботу, 2 сентября, в российском Санкт-Петербурге вспыхнул пожар на одном из хладокомбинатов. Огонь охватил 1400 квадратных метров площади
Об этом пишет РЕН-ТВ.
Отмечается, что большой столб черного дыма виден в разных районах города. Огонь охватил 1400 квадратных метров площади.
По сообщению росСМИ, пожар имеет второй ранг сложности. На месте инцидента работают оперативные службы.
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